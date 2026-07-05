Magazinde yer alan fotoğrafların ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Gamze Erçel, yayımlanan karelere tepki gösterdi.

Erçel paylaşımında, "Magazin öyle kötü fotoğraflarımı yayınlamış ki (tabii ki izinsiz) ben gerçekten öyle mi gözüküyorum diye psikolojimi bozdular." ifadelerini kullandı.