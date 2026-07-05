Ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, eşi Caner Yıldırım ve kızları Mavi ile birlikte Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi.
Geçen aylarda ikinci bebeğine hamile olduğunu açıklayan Erçel'in belirginleşen karnı dikkat çekerken, yayımlanan karelerin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımı gündem oldu.
Habertürk'ten Eren Gürel'in çektiği fotoğraflarda Gamze Erçel, eşi Caner Yıldırım ve kızları Mavi'nin önceki gün Bodrum'da objektiflere yansıdığı görüldü. Ailesiyle tatilin tadını çıkaran Erçel'in hamileliği nedeniyle belirginleşen karnı da görüntülere yansımıştı.
Magazinde yer alan fotoğrafların ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Gamze Erçel, yayımlanan karelere tepki gösterdi.
Erçel paylaşımında, "Magazin öyle kötü fotoğraflarımı yayınlamış ki (tabii ki izinsiz) ben gerçekten öyle mi gözüküyorum diye psikolojimi bozdular." ifadelerini kullandı.
Günün Trend Haberleri
Takipçilerinden gelen destek mesajlarının ardından bir paylaşım daha yapan Erçel, "Zaten duygusal bi pandayım. Güzel mesajlarınızla beni ağlattınız." sözleriyle kendisine destek verenlere teşekkür etti.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.