Vietnam’ın Thai Nguyen eyaletinde yaklaşık 32 haftalık hamile olan 25 yaşındaki kadın, doğum sancıları başlayınca eşiyle birlikte hastaneye gitmek üzere yola çıktı.

DOĞUMUN GERÇEKLEŞTİĞİNİ FARK ETTİLER

Hastaneye ulaştıklarında ise doktorlar doğumun zaten gerçekleştiğini fark etti. Görüntülerde, annenin motosikletten inerken bebeğin göbek bağının hâlâ bağlı olduğu görüldü.

GÖBEK BAĞI KESİLDİ

Sağlık ekipleri bebeğe ilk müdahaleyi yaparak ısı desteği sağladı ve ardından göbek bağını kesti. Anne ve yeni doğan bebek, kontrollerinin yapılması için doğum servisine alındı.

BEBEK 2 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA

Erken dünyaya gelen erkek bebeğin yaklaşık 2 kilogram ağırlığında olduğu öğrenilirken, yapılan kontrollerde hem annenin hem de bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.