Kocaeli Emekevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi Sarımeşe Sapağı mevkiinde meydana geldi. H.D. yönetimindeki 41 ANG 584 plakalı ambulans ile M.N.K. idaresindeki 41 AYD 947 plakalı hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluştu, bazı yolcular ise yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan 3 sağlık personeli ile hafif ticari aracın sürücüsü ve yanındaki kadın, çevre hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

HAYATİ TEHLİKE DEVAM EDİYOR

Kazanın en ciddi yaralısı ise 5 aylık hamile kadın oldu. Hayati tehlikesi bulunan hamile kadın, diğer yaralılardan farklı olarak, başka bir ambulansla hastaneye sevk edilerek daha detaylı tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Olayla ilgili daha fazla bilgi edinmek için çalışmalar devam ediyor.