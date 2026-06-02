Olay, dün saat 14.00 sıralarında Yeni Cami Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde meydana geldi. İddiaya göre; park halindeki bir otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücü Ercan Zengin'in (31) hayatını kaybettiğini belirledi. Zengin'in yanındaki Nurgül Aslan (25) ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen 1,5 aylık hamile olduğu öğrenilen Aslan da hayatını kaybetti.

VİDEO ÇEKTİ, CİNAYETLERİ İTİRAF ETTİ

Cinayetlere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Nurgül Aslan'ın şüpheli eşi Erkan Aslan'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Erkan Aslan'ın cinayetleri işlediğini itiraf edip, cep telefonuyla kayda aldığı görüntüler ortaya çıktı. Polis, Erkan Aslan'ın videoyu yakınlarına gönderdiğini tespit etti. Erkan Aslan'ın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.





5 GÖZALTI, KATİL ARANIYOR



Aydın'ın Söke ilçesinde park halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü Ercan Zengin (31) ile yanındaki 1,5 aylık hamile Nurgül Aslan'ın (25) öldürülmesine ilişkin şüpheli Erkan Aslan (29), polis tarafından aranıyor. Cinayetle ilgili Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri ve Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün Sazlıköy Mahallesi'nde 5 adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Erkan Aslan'ın babası V.A. (53), Ferdi Y.(31), Yener Y. (38), M.M.(17), B.A.(18) gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 2 tabanca ve 20 fişek ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerden M.M., ve B.A., ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, diğer 3 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.