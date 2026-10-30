Ankara'nın Mamak ilçesinde korkunç bir cinayet meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde baba B.K., kızı E.K.'nin birlikte yaşadığı erkek arkadaşı E.O.'nun Bahçeleriçi Mahallesi'ndeki evine geldi.

İddiaya göre burada B.K. ile E.O. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

KIZINA VE ERKEK ARKADAŞINI SİLAHLA VURDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba B.K., silahla kızı E.K. ve erkek arkadaşı E.O'ya ateş etti.

E.K. ve E.O. olay yerinde hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan B.K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

AYNI İŞ YERİNDE ÇALIŞIYORLARMIŞ

Öte yandan, 19 yaşındaki E.K.'nin hamile olduğu ve 53 yaşındaki E.O. ile aynı iş yerinde çalıştıkları belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.