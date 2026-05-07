Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı yolunda meydana gelen olayda, hayvanlarını satmak için pazara giden bir kişinin hamile bir köpeği ayaklarından bağlayarak araçla sürüklediği öne sürüldü. Görgü tanıklarının aktardığına göre ağır şekilde yaralanan köpek olay yerinde yaşamını yitirdi.

AYAKLARINDAN BAĞLANARAK SÜRÜKLENDİ

İddiaya göre olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı’na giden yol üzerinde meydana geldi. Çevrede bulunan yurttaşların duruma tepki gösterdiği ancak köpeğin ağır yaralı halde yaşamını yitirdiği belirtildi. Olayın ardından sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede tepki topladı.

“NEFRET DİLİ ŞİDDETİ ARTIRIYOR”

Hayvan Hakları Savunucusu İbrahim Kaya, yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, hayvana yönelik şiddetin giderek arttığına dikkat çekti. Kaya, açıklamasında, “Şanlıurfa Hayvan Pazarı yolunda hamile bir köpek, aracın arkasında sürüklenerek katledildi. Hayvanlarını, evini ve canını koruyan köpekler; zalim ve nankör insanlar tarafından böylesine acımasızca öldürülüyor. Bursa Milletvekili Osman Mesten’e sesleniyorum: “Çocuklarımızı koruyoruz” diyerek samimiyetsiz siyaset yürüten sizlerin kullandığı nefret dili nedeniyle hayvana yönelik şiddet her geçen gün artıyor. Bilimin de ortaya koyduğu gibi, hayvanlara şiddet uygulayan kişiler ileride insanlara ve çocuklara yönelik ağır suçlar işleyebiliyor. Bu caniler arttıkça çocuklarımız da tehlike altında kalıyor. Sizler ise utanmadan, sıkılmadan yaşam hakkını savunan insanlara “köpekçi terör örgütü” diyerek hem toplumu kutuplaştırıyor hem de hayvanlara ve vicdan sahibi insanlara yönelik şiddeti körüklüyorsunuz. Yaşamı savunan insanlar; depremde enkaz altından insanları ve çocukları kurtaran vicdanlı bireylerdir. Elinizde “terör örgütü” söylemi mi bitti de yaşatmak için mücadele eden insanları hedef göstermeye başladınız? Çocuklarımızı gerçekten korumak istiyorsanız, önce cezaları caydırıcı hâle getirmelisiniz. Gelecekte insanlara ve çocuklara zarar verebilecek bu caniler ağır cezalar almalı ki suç işlemeye cesaret edemesinler. Yaşam hakkı, sizin kirli siyasetinizin ve samimiyetsiz politikalarınızın malzemesi olamaz” ifadelerini kullandı.