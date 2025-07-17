Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'ya bağlı Gönyeli'de, Ukrayna uyruklu Anastasia Andrılasheva isimli kadın üç haftalık hamileliğini sonlandırmak için 25 Mayıs'ta ilaç içti.
7 Haziran 2025 tarihinde ise karın ağrısı şikayetiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne başvurdu.
KANINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Genç kadına yapılan kan testinde hamileliğinin kısmen sonlandığı belirtildi.
Ayrıca test sonucunda Ukraynalı kadının hint keneviri ve kokain kullandığı tespit edildi.
400 BİN LİRA KEFALET SENEDİ
Anastasia Andrılasheva, uyuşturucu kullandığı ve hamileliğini sonlandırdığı için Lefkoşa'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yurt dışına çıkışını yasaklanan genç kadının, adli kontrol şartı ve 20 bin TL nakit teminat yatırmasına karar verdi. Ayrıca zanlı için iki kefilin 400’er bin lira kefalet senedi imzalaması şart koşuldu.