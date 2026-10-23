Formula 1 yönetiminin geçtiğimiz günlerde Ruanda'nın takvime dahil edilmesiyle 2030'lu yılların başında Afrika kıtasına geri döneceğini resmen duyurması, motor sporları dünyasında büyük yankı uyandırdı. Yarışın planlandığı gibi en erken 2030 yılında düzenlenmesi durumunda 45 yaşına girecek ve Formula 1'deki 24. sezonunu geride bırakacak olan Ferrari pilotu Lewis Hamilton, kariyerine dair beklenmedik bir çıkışa imza attı.

Kariyerinin son virajında olan tecrübeli süperstar, Afrika'da piste çıkma hayalini gerçeğe dönüştürmek adına fiziksel olarak formunu koruduğu ve rekabetçi kaldığı sürece kaskını asmayacağını açıkladı.

YILLAR SÜREN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Afrika'da bir yarış düzenlenmesi fikrini uzun yıllardır en üst perdeden savunan İngiliz pilot, Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali ve kıtadaki devlet liderleriyle yürüttüğü temasların detaylarını paylaştı.

Afrika'nın bir Grand Prix'yi fazlasıyla hak ettiğini belirten efsane sürücü, süreci şu sözlerle anlattı:

"Yıllardır Afrika'da yarış düzenlenmesi gerektiğini ısrarla dile getiriyorum. Paydaşlarla sayısız toplantı yaptım; Stefano Domenicali ile hem Londra'daki ofisinde hem de yarış hafta sonlarında defalarca bir araya geldim. Kıtanın farklı ülkelerindeki liderlerle bizzat temas kurdum. Bu organizasyon sadece tek bir ülkeyle değil, bütün kıtayla ilgili. Orada muazzam bir zenginlik, sıcak insanlar ve köklü bir kültür var. Motor sporları sayesinde bu değerleri dünyaya gösterebiliriz. Ekranda gören çocuklar bunu konuşacak, okula gidip arkadaşlarıyla paylaşacak. Bu yüzden Afrika Grand Prix'sinin gerçekleşmesini yürekten istiyorum."

ÇARPICI BARIŞ ÇAĞRISI

Kıtanın geçmişine ve karşı karşıya kaldığı zorluklara da değinen Hamilton, batı dünyasının Afrika'ya bakış açısını eleştirdi. İngiltere'de büyürken eğitim müfredatında Afrika tarihinin neredeyse hiç yer almadığına dikkat çeken deneyimli pilot, sömürgecilik ve dış müdahalelerin bıraktığı derin izlerin göz ardı edilemeyeceğini ifade etti. Kıtanın doğal kaynaklarına ve tasarımlarının dünya modasındaki yerine vurgu yapan şampiyon isim, güçlü bir Afrika birliğinin önemine dikkat çekti.

Organizasyonun toplumsal bir bilinç yaratması gerektiğini savunan Hamilton, açıklamasını küresel bir barış mesajıyla tamamlayarak, "Afrika'ya gitmek, orada yaşanan dramları görmezden gelmek anlamına gelmemeli. İnsanların geçmişte ve bugün yaşananlar konusunda bilinçlenmesini umuyorum. Kongo'nun, Sudan'ın, Suriye'nin ve Filistin'in özgür olması adına mücadele etmeliyiz" çağrısında bulundu.

"DAHA UZUN SÜRE YARIŞMAK ZORUNDA KALACAĞIM"

Ruanda projesinin hayata geçecek olmasının kendisi için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu dile getiren Lewis Hamilton, kariyerinin geleceğine dair kararlılığını net sözlerle özetledi: