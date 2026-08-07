Tezgahlarda en çok tercih edilen iki küçük balık türü olan hamsi ve sardalya, içerdiği protein, omega-3 ve vitamin oranlarıyla sıkça karşılaştırılıyor. Sağlık araştırmalarının yanı sıra yıllardır denizlerde avlanan tecrübeli isimler, her iki balığın da vücuda sağladığı faydaların farklı alanlarda öne çıktığını belirtiyor.

Sektörde 35 yılı geride bırakan balıkçı esnafı, tüketicilerin genellikle bu iki türü benzer gördüğünü ancak besin değerleri ile pişirme yöntemleri açısından ciddi farklar bulunduğunu vurguluyor. Yapılan incelemeler, hangi balığın ne zaman ve ne amaçla tüketilmesi gerektiğini net bir şekilde ortaya koyuyor.

HANGİ BALIKTA DAHA FAZLA PROTEİN VE OMEGA-3 VAR?

35 yıllık balıkçı ustalarının da dikkat çektiği üzere hamsi, protein ve omega-3 yoğunluğu bakımından ilk sırada yer alıyor. 28 gramlık bir porsiyon hamsi 8,19 gram protein sunarken, aynı miktardaki sardalyada bu oran 6,97 gram seviyesinde kalıyor. Protein ihtiyacını karşılamak ve kas yapısını desteklemek isteyenler için hamsi bir adım öne çıkıyor.

Doymamış yağ oranında sardalya porsiyon başına 2,56 gram ile liderliği elinde tutsa da, kalp ve beyin sağlığı için kritik olan omega-3 yağ asitlerinde hamsi fark yaratıyor. Hamsinin 28 gramlık porsiyonunda 594 miligram omega-3 bulunurken, aynı porsiyondaki sardalyada bu miktar 278 miligram olarak ölçülüyor.

VİTAMİN VE MİNERAL DEĞERLERİNDE HANGİ TÜR ÖNE ÇIKIYOR?

Tezgahın arkasındaki 35 yıllık tecrübeye sahip balıkçılar, kemik ve bağışıklık sağlığı için sardalyanın vazgeçilmez bir kaynak olduğunu ifade ediyor. B12 vitamini bakımından sardalya hamsiden yaklaşık 10 kat daha zengin bir içerik sunarken, bir adet sardalya yaklaşık sekiz adet hamsinin sağladığı D vitaminine denk geliyor.

Demir minerali söz konusu olduğunda ise hamsi yüzde 60 daha yüksek bir oranla öne geçiyor. Diğer taraftan fosfor mineralinde sardalya hamsiyi neredeyse ikiye katlayarak, tek bir porsiyonla günlük fosfor ihtiyacının yüzde 20'sini karşılamayı başarıyor.

TECRÜBELİ BALIKÇIYA GÖRE SAĞLIKLI TÜKETİM NASIL OLMALI?

35 yıldır denizcilik ve balıkçılık yapan uzman isimler, balıktan maksimum fayda sağlamak için mevsiminde ve doğru yöntemlerle pişirilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Yağlı dönemlerinde ızgara veya fırınlama yöntemlerinin tercih edilmesi, balığın besin değerlerini korumasını sağlıyor.

Özellikle kızartma yönteminden kaçınılması gerektiğini belirtilen balıkçılar, hamsi ve sardalyanın taze tüketildiğinde bağışıklık ve kalp sağlığı üzerinde doğrudan olumlu etkiler yarattığını vurguluyor. Her iki balığın da haftalık beslenme rutinine düzenli olarak eklenmesi tavsiye ediliyor.