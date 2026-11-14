Mutfakta uzun saatler harcamadan sağlıklı beslenmek isteyenler için beslenme uzmanlarından ezber bozan bir tavsiye geldi. İspanyol basınından El Español'da yer alan değerlendirmelere göre; hamsi, palamut ve uskumru gibi klasik tercihlerin ötesinde, dondurucuda bulundurulabilecek en sağlıklı balık türünün somon olduğu açıklandı.

Beslenme uzmanı Fran Susin, yalnızca saf balık ve eser miktarda tuz içeren dondurulmuş somon fileto ve madalyonların tam bir kurtarıcı olduğunu vurguladı. Susin, bu balığın sebze, patates veya pilavla tamamlanarak dakikalar içinde eksiksiz bir öğüne dönüşebileceğini belirtti.

TEK PORSİYONU VİTAMİN DEPOSU

İspanyol Beslenme Vakfı (FEN) verilerine göre somonun tek bir porsiyonu, günlük D vitamini ihtiyacının yaklaşık yüzde 71'ini, fosfor gereksiniminin ise yarısını tek başına karşılıyor. E ve B grubu vitaminleri ile selenyum ve iyot açısından da zengin olan balık, güçlü bir besin profili sunuyor.

KALBİ KORUYOR, TOKLUK SAĞLIYOR

İspanyol Kalp Vakfı, somondaki yüksek omega-3 yağ asitlerinin kan yağlarını dengeleyerek kalp ve damar sağlığını koruduğunu vurguluyor. Balığa pembe rengini veren antioksidan pigmentler ise hücreleri yeniliyor. 100 gramında 182 kalori bulunan somon, uzun süreli tokluk hissi verdiği için diyet listelerinde de gönül rahatlığıyla yer alıyor.