Yıllardır sofraların ve sağlıklı beslenme listelerinin tartışmasız lideri kabul edilen hamsi, tahtını kaptırmak üzere. Şifa deposu olarak bilinen ve kış aylarında kilolarca tüketilen hamsiden çok daha güçlü bir Omega-3 kaynağı tezgâhlarda sessizce alıcısını bekliyor. Uzmanların "denizin süper gıdası" olarak tanımladığı sardalya, barındırdığı yağ asitleri ve mineral zenginliğiyle ezberleri bozuyor.

Halk arasında en sağlıklı balık algısı genellikle hamsi üzerinden şekillense de besin değerleri tablosu bambaşka bir gerçeği ortaya koyuyor. 100 gram hamsi ortalama 1.000 mg civarında Omega-3 sağlarken, aynı miktardaki taze sardalya 2.000 mg’ı aşan EPA ve DHA değerleriyle öne çıkıyor. Kalp ve damar sağlığından beyin fonksiyonlarına kadar pek çok alanda koruyucu kalkan oluşturan bu yağ asitleri, sardalyada çok daha yoğun bir kıvamda bulunuyor.

AĞIR METAL TEHDİDİNE KARŞI EN GÜVENLİ LİMAN

Büyük deniz balıklarında sıkça rastlanan cıva ve ağır metal birikimi, sağlık bilincine sahip tüketicileri tedirgin eden en büyük unsurlardan biri. Tıpkı hamsi gibi küçük bir yüzey balığı olan sardalya, kısa ömrü ve plankton bazlı beslenme şekli sayesinde cıva riskini sıfıra yakın seviyede tutuyor. Yani sardalya, Somon gibi ithal ve dip balıkları kadar zengin bir yağ profili sunarken, ağır metal kirliliğinden tamamen uzak kalmayı başarıyor.

KILÇIĞINDAKİ GİZLİ KALSİYUM VE D VİTAMİNİ DEPOSU

Sardalyayı hamsiden ayrıştıran bir diğer kritik nokta ise kılçık yapısı ve mineral yoğunluğu. Yumuşak kılçıklarıyla birlikte rahatlıkla tüketilebilen sardalya, bir bardak sütte bulunan kalsiyumdan çok daha fazlasını doğrudan vücuda kazandırıyor. B12 ve D vitamini açısından da tam bir depo sayılan bu balık, özellikle kemik erimesi riski taşıyanlar ve çocuklar için doğal bir takviye sağlıyor.

HEM BÜTÇE DOSTU HEM SAĞLIK KAYNAĞI

Gerek avlanma kolaylığı gerekse Ege ve Akdeniz’deki bolluğu sayesinde sardalya, bütçeyi yormayan fiyatıyla da dikkat çekiyor. Yüksek fiyatlı ithal somonlara veya dönemsel olarak pahalılaşan hamsiye kıyasla çok daha erişilebilir olan bu tür, fiyat-performans açısından tezgâhın açık ara en mantıklı seçeneği haline geliyor.

Uzmanlar haftada en az iki gün tüketilecek sardalyanın, vücudun ihtiyaç duyduğu tüm sağlıklı yağ ihtiyacını tek başına karşılayabileceğini belirtiyor.