FoodData Central verilerine göre balıkların protein miktarları karşılaştırıldığında türler arasında dikkat çekici farklar ortaya çıkıyor. Hamsinin sıralamadaki yeri ise listenin en dikkat çeken ayrıntılarından biri. İşte protein oranı en yüksek balıklar...

10. MEZGİT 100 gram pişmiş mezgit yaklaşık 20-22 gram protein içeriyor. Yağ oranının düşük olması nedeniyle hafif seçeneklerden biri. 1 / 10 9. ÇİPURA 100 gram çipurada yaklaşık 22-23 gram protein bulunuyor. Aynı zamanda fosfor ve B grubu vitaminleri açısından da zengin. 2 / 10 8. MORİNA Yağ oranı düşük olan morina, 100 gramda yaklaşık 22-23 gram protein sağlıyor. Yüksek protein ve düşük yağ oranıyla dikkat çekiyor. 3 / 10 7. LEVREK 100 gram pişmiş levrekte yaklaşık 23-24 gram protein bulunuyor. Düşük yağ oranıyla protein açısından güçlü seçeneklerden biri. 4 / 10 Günün Trend Haberleri 6. ALABALIK 100 gram alabalık yaklaşık 23-24 gram protein sağlıyor. B12 vitamini ve omega-3 yağ asitleri de içeriyor. 5 / 10 5. USKUMRU 100 gram pişmiş uskumruda yaklaşık 24-25 gram protein bulunuyor. Omega-3 açısından da oldukça zengin. 6 / 10 4. SARDALYA 100 gram sardalya yaklaşık 24-25 gram protein içeriyor. Kılçığıyla tüketildiğinde önemli miktarda kalsiyum da sağlıyor. 7 / 10 3. SOMON 100 gram pişmiş somonda yaklaşık 25-26 gram protein bulunuyor. Yüksek omega-3 içeriğiyle de öne çıkıyor. 8 / 10 2. HAMSİ Listenin sürprizlerinden hamsi, 100 gram pişmiş halde yaklaşık 29 gram protein sağlayabiliyor. Küçük boyutuna rağmen protein bakımından listenin zirvesine oldukça yakın. 9 / 10 1. TON BALIĞI Listenin zirvesinde ton balığı bulunuyor. 100 gram pişmiş ton balığında yaklaşık 29 gram protein bulunuyor. Böylece protein miktarı açısından karşılaştırmadaki en güçlü seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. 10 / 10

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