FoodData Central verilerine göre balıkların protein miktarları karşılaştırıldığında türler arasında dikkat çekici farklar ortaya çıkıyor. Hamsinin sıralamadaki yeri ise listenin en dikkat çeken ayrıntılarından biri. İşte protein oranı en yüksek balıklar...

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