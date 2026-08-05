Olay, saat 13.00 sıralarında Karaçayır Mahallesi Ulus Sokak'taki bir kurabiye imalathanesinde meydana geldi. O.Ç., çalıştığı iş yerinde sağ elini hamur kesme makinesine kaptırdı. Kaza sonucu işçinin eli, bilek hizasından koptu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Baygınlık geçiren O.Ç.'ye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale olay yerinde yapıldı. O.Ç., ambulansla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kopan el ise özel taşıma çantasına konularak hastaneye ulaştırıldı.

Öte yandan kazaya tanık olan bazı imalathane çalışanları fenalaştı. Sağlık ekipleri işçilere olay yerinde müdahalede bulunurken, bir işçi de tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı