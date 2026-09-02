İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan yurda giriş yapmak üzere gelen TIR’da uyuşturucu bulunduğu ihbarını aldı. H.A.’nın kullandığı TIR, sınır kapısından giriş yaptıktan sonra gümrük sahasında X-ray taramasına gönderildi. Gümrük görevlilerinin polisle birlikte TIR’da yaptığı aramada, dorse kısmında yasal yük içerisine gizlenmiş 121 kilo 900 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR şoförü H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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