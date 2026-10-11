Bulgaristan'daki tadilat Edirne'de tır yoğunluğuna neden oldu.

Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Kapitan Andrevo'da devam eden çalışmalar nedeniyle bu güzergahı kullanamayan tır sürücüleri, yurt dışına çıkış yapmak için Hamzabeyli Sınır Kapısı'na yöneldi.

Hamzabeyli'de artan yoğunluk ve Bulgaristan tarafındaki işlemlerin talebi karşılayamaması nedeniyle tır kuyruğu sınır kapısından itibaren 30 kilometreye kadar ulaştı.

SÜRÜCÜLER UZUN BEKLEYİŞTEN ŞİKAYETÇİ

Tır sürücüsü Zeki Akar, AA muhabirine, Kapitan Andrevo'daki tadilatın Hamzabeyli'deki yoğunluğu artırdığını söyledi.

Çalışmaların sürdüğü kapıda yalnızca iki peronun hizmet verdiğini belirten Akar, Bulgaristan tarafındaki işlemlerin yavaş ilerlediğini öne sürdü.

Sürücü İbrahim Uzuner de uzun bekleyişin kendisi gibi çok sayıda tır sürücüsünü mağdur ettiğini kaydetti.