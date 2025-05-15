1998-2001 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan 'Ruhsar' dizisi büyük ilgi görmüştü.

Hande Ataizi ve Cem Davran'ın başrollerini paylaştığı dizinin üstünden yıllar geçmesine rağmen etkisi sürüyor.

Ataizi, katıldığı 'Fenomen' adlı programda kendisi yerine düşünülen ünlü ismi açıkladı:

"Ruhsar' için Sezen Aksu düşünülüyordu. Hatta 'Sezen Aksu çok güzel, muhteşem olur. Ama onunla ne kadar devam edebilirsiniz? Bırakmak isteyebilir 1 yıl sonra' diyerek manipüle etmişliğim var."

"GÜÇLÜ MİZAHIYLA 7'DEN 77'YE HERKESE ULAŞTI"

Ataizi, 'Ruhsar'ın neden fenomen olduğunu şöyle açıkladı:

"Bence öncü olduğu ve kadınların sesi olduğu için. Mesela oradaki cennet sohbetleri damardan sohbetlerdi. İşte bu güçlü mizahı 7'den 77'ye herkese izletebildi. Hani nasıl bir aralar Barış Manço 7'den 77'yeydi, bazı işler gerçekten öyle oluyor. Korkularımıza bir gülümseme getiren, her anlamda umut vadeden bir iş olduğu için Ruhsar, Ruhsar oldu."

"Bir oyuncu için de çok elverişli bir roldü, fantastik olması ve içinde mizah öğelerinin olmasından dolayı çok istedim."