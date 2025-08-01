Yedi Yıllık Boşanma Sonrası Yeni Talep

Ataizi, 2012 yılında evlendiği ve 2018’de anlaşmalı olarak yollarını ayırdığı Benjamin Harvey ile birlikteliğinden dünyaya gelen 11 yaşındaki oğulları Leon’un ihtiyaçlarının arttığını belirterek mevcut nafakanın yetersiz kaldığını savundu.

Mevcut Nafaka ve Yeni Talep

Boşanma anlaşmasıyla Leon’un velayeti Ataizi’ne verilmiş, Harvey’in ise çocuğu için aylık 1500 dolar nafaka ödemesi kararlaştırılmıştı. Bu miktar günümüzde kur farkıyla 1790 dolara (72 bin TL) yükseldi. Ancak Ataizi, bu paranın çocuğun eğitim ve yaşam giderlerini karşılamadığını öne sürdü.

Dilekçede Vurgulanan Gerekçeler

Mahkemeye sunulan dilekçede şu ifadelere yer verildi:

“Çocuğun okuduğu okul, yaşadığı semt ve çevresi dikkate alındığında masraflar ciddi şekilde artmıştır. Bu nedenle aylık nafakanın 300 bin lira olarak belirlenmesini talep ediyoruz.”