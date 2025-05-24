Eczacıbaşı Kulübü, altyapısında yetişen Hande Baladın ile yollarını ayırdığını bildirdi. Eczacıbaşı'ndan yapılan paylaşımda Hande Baladın için duygusal bir veda klibi hazırlandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Henüz bir çocukken ailemize katılan, yıllar boyunca tutkusuyla büyüyüp kulübümüze emek veren Hande’ye, birlikte geçirdiğimiz yıllar, paylaştığımız anlar ve kulübümüze kattığı değer için yürekten teşekkür ediyoruz.”

Uzun yıllardır formasını giydiği Eczacıbaşı'ndan ayrılan Hande Baladın'ın gelecek sezon Fenerbahçe'de mücadele etmesi bekleniyor.