Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mali suçlardan tutuklanmasına tepkiler çığ gibi büyürken sosyal medyadan da paylaşımlar gelmeye devam ediyor.

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncusu Hande Baladın, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma kararının ardından başlayan protestolarda tepki gösteren isimlerden biri oldu.

27 yaşındaki milli sporcu üst üste dikkat çeken paylaşımlar yaptı. Hande Baladın Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözlerini paylaştı:

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

"Umutsuz durumlar yoktur umutsuz insanlar vardır"

Hande Baladın sonraki paylaşımında da şu ifadelere yer verdi:

"Gençler sadece adalet, eşitlik, özgürlük ve güven içinde yaşamak istiyor!''

Voleybola Eczacıbaşı'nda başlayan, Sarıyer ve Galatasaray'da birer sezon kiralık oynayan Hande, 2019'dan bu yana aralıksız olarak Eczacıbaşı forması giyiyor. Milli takımın da her kademesinde oynayan Baladın, 2015'ten bu yana da A Milli Takım forması giyiyor.