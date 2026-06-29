Spor dünyasının başarılı isimleri Hande Baladın ve Onuralp Bitim hakkında yeni bir aşk iddiası ortaya atıldı. İki milli sporcunun İstanbul'da birlikte görüntülendiği öne sürüldü.



Fenerbahçe forması giyen voleybolcu Hande Baladın ile milli basketbolcu Onuralp Bitim'in bir süredir yakınlaştığı iddia edildi.

Sosyal medyada yer alan bir paylaşıma göre ikili, Bağdat Caddesi'nde bir restoranda yemek yerken görüldü. İddiaya göre yemek sonrası yürüyüş yapan Baladın ve Bitim'in samimi halleri dikkat çekti.

Yaklaşık 10 gündür magazin kulislerinde konuşulan aşk iddiasıyla ilgili taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmezken, sosyal medya kullanıcıları da iki başarılı sporcuyu birbirine yakıştıran yorumlar yaptı.

Hem voleybol hem basketbol dünyasında tanınan Hande Baladın ve Onuralp Bitim'in birlikte olup olmadığı merak konusu oldu.