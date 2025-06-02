Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı milli yıldızı Hande Baladın'ın transferini tamamladı. Fenerbahçe Medicana, milli voleybolcu Hande Baladın'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Baladın şu sıralar milli takımda Millet Ligi hazırlıklarını sürdürüyor. Ay-yıldızlı ekip, Milletler Ligi'nin 4-8 Haziran tarihlerinde Çin'deki ilk etabında ev sahibi ülkenin yanı sıra Fransa, Tayland ve Polonya ile mücadele edecek.

𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝’𝐬 𝐛𝐢𝐠𝐠𝐞𝐬𝐭 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐬 𝐜𝐥𝐮𝐛 Hande Baladın! pic.twitter.com/N46aaRvBNW — Fenerbahçe Medicana (@FBvoleybol) June 2, 2025

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımız, yeni sezon planlaması kapsamında milli smaçör Hande Baladın’ı kadrosuna kattı. Eczacıbaşı altyapısında voleybola başlayan ve uzun yıllar turuncu-beyazlı formayı başarıyla terleten Hande; kulüp kariyerinde birçok ulusal ve uluslararası başarıya imza attı.



2015 yılında Eczacıbaşı ile kariyerine profesyonel adım atan başarılı smaçör daha sonra sırasıyla Galatasaray ve Sarıyer Belediyespor formaları giydi. Son olarak altyapısında yetiştiği Eczacıbaşı Dynavit forması giyen Hande Baladın, yeni sezonda çubuklu forma ile parkede olacak.

Hande Baladın’a ailemize hoş geldin diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz"