Fenerbahçe'nin başarılı sporcuları Hande Baladın ve Onuralp Bitim'in birlikteliği görüntülendi. Daha önce birlikte yemek yerken görülmelerinin ardından gündeme gelen çift, bu kez Bebek'te yan yana objektiflere takıldı.

GEÇEN AY BAĞDAT CADDESİ'NDE YAKALANDILAR

Yeni100yilmagazin'in paylaşımıyla aşk ortaya çıktı. Fenerbahçe Voleybol Takımı'nın yıldızı Hande Baladın ile Fenerbahçe Basketbol Takımı oyuncusu Onuralp Bitim, geçtiğimiz günlerde Bağdat Caddesi'ndeki bir restoranda baş başa yemek yerken görülmüştü.

Bu görüntülerin ardından birlikte oldukları konuşulan milli sporcuların yaklaşık 1 aydır görüştüğü öğrenilmişti.

BU KEZ BEBEK'TE ORTAYA ÇIKTILAR

Hande Baladın ve Onuralp Bitim, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Çift, bankamatikten işlem yaptıkları sırada görüntülendi.

Onuralp Bitim para çekme işlemi yaparken, Hande Baladın'ın da rujunu tazelediği görüldü.

BASINI GÖRÜNCE RAHATSIZ OLDULAR

Görüntülendiklerini fark eden Hande Baladın ve Onuralp Bitim'in bu durumdan rahatsız olduğu görüldü. Çift, fotoğraflarının çekildiğini fark edince kısa süre içinde bulundukları yerden ayrıldı.