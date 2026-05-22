12 yaşındaki Hande Çinkitaş cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Katil baba Nezih Çinkitaş yakalandı.
Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, hakkında müebbet kararı Yargıtay'ın gerekçeli kararıyla kesinleşmesinin ardından, Hande Çinkitaş'ın katili olduğu belirlenen Nezih Çinkitaş İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.
NE OLMUŞTU?
Kadıköy'de 2001 yılında 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın başına çekiçle vurularak öldürülmesine ilişkin yeni delillerin çıkmasının ardından haklarında 20 yıl sonra dava açılan baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş'ın hakkında yerel mahkeme beraat kararı vermişti.
Anne Handan Yılmazer karara itiraz ederek İstinaf mahkemesine başvurmuştu. İstinaf mahkemesi Nezih Çinkitaş hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında iyi hal indirimi uygulayarak müebbet hapis cezası vermişti.
Mahkeme baba Çinkitaş hakkında tutuklama kararı vermek yerine yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararına hükmetmişti.
Konu bu kez Yargıtay'a taşınmıştı.