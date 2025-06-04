İlişkiye İkinci Şans

Güzel oyuncunun, daha önce aşk yaşadığı mimar Emre İzer ile ilişkisine yeniden başladığı öğrenildi. Doğandemir ile Şebnem Bozoklu’nun eski eşi Emre İzer’in birlikteliği, Temmuz 2024’te başlamıştı. O dönemde Hande Doğandemir’in sosyal medya hesabından yaptığı “Geldi benimki” notlu paylaşım, ilişkisini dolaylı olarak duyurduğu an olarak hafızalara kazınmıştı.

Ayrılık Kısa Sürdü

İkilinin bir süre sonra yollarını ayırma kararı aldığı biliniyordu. Ancak iddialara göre Doğandemir ve İzer, bu ayrılığa uzun süre dayanamadı ve aralarındaki bağa bir şans daha verme kararı aldı.

Hande Doğandemir ile Emre İzer’in, “ilişkimiz ikinci bir şansı hak ediyor” düşüncesiyle yeniden bir araya geldiği belirtildi. Bu gelişme, ünlü oyuncunun hayranları tarafından da yakından takip ediliyor.