Geçen günlerde Hande Doğandemir ile Emre İzer'in ilişkilerine bir kez daha şans verdikleri iddia edilmişti. Önceki akşam bir davette görüntülenen Doğandemir, İzer ile barıştıkları yönündeki sorulara "Olabilir, bu işler hiç belli olmuyor. Şu an keyfimiz yerinde. Çok da bir şey söylemeyeyim. Çünkü ben de ne diyeceğimi bilemiyorum. Her şey yolunda" yanıtını verdi.

Ünlü oyuncu "Tekrar birlikte misiniz, değil misiniz? Arada bir cevap verdiniz" sorusu üzerine de "Yani her şey yolunda, keyfim yerinde. Netleştirdiğinde zaten siz de biliyor olursunuz ama ben iyiyim, keyfim yerinde. Yaz geldi, her şey güzel. Yeni projeler, yeni işler var. İnşallah hepsini bir sonrakine daha net konuşuruz" ifadelerini kullandı.

Emre İzer, Hande Doğandemir'den önce oyuncu Şebnem Bozoklu ile 6 yıl süren bir evlilik yaşamıştı.

"GELDİ BENİMKİ"

Temmuz 2024'te Hande Doğandemir'in sosyal medya hesabından "Geldi benimki" yazılı paylaştığı fotoğrafla bir sevgilisinin olduğu ortaya çıkmıştı. Daha sonra o kişinin Emre İzer olduğu anlaşılmıştı. Ancak ikilinin aşkı kısa sürmüştü.