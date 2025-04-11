Oyuncu Hande Doğandemir 2024'ün sonunda bir davet için Alp Dağları'na gitmişti.

Instagram hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Doğandemir "Olabilecek en tatlı ekiple Alpler'de bu şahane 3 günü elimdekilerle ancak bu kadar anlatabildim hepinize teşekkürler zirvedeki yalnızlık" notunu düşmüştü.

Karelerinde birçok arkadaşının yanı sıra meslektaşı Yusuf Çim'e de yer vermişti.

Bu davette tanışan Hande Doğandemir ile Yusuf Çim İstanbul'a döndüklerinde de görüşmeye devam etti.

Önce arkadaşlık olarak başlayan bu samimiyetin zamanla aşka dönüştüğü ve çiftin gözlerden uzak bir birliktelik yaşadığı konuşuluyor.