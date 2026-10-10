Oyuncu Hande Erçel, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, İranlı yönetmen Nader Saeivar'ın Berlin'de çekilecek uluslararası filmi Diaspora'da başrolü üstlendi. Almanca, İngilizce ve Türkçe çekilecek filmin çekimlerine 2027 yılının başında başlanacak.

Erçel, filmde eşini Türkiye'de trajik bir şekilde kaybettikten sonra 12 yaşındaki oğluyla Almanya'ya yerleşen Merve karakterine hayat verecek. Yeni bir ülkede hayatını yeniden kurmaya çalışan Merve, zamanla kendisini haksız suçlamaların ve toplumsal önyargıların ortasında bulacak.

Almanya'da yeni bir hayat kurmaya çalışan anneyi canlandıracak

Diaspora filminde Merve, eğitimli ve orta sınıf bir Türk kadını olarak izleyici karşısına çıkacak. Eşinin ölümünün ardından oğluyla birlikte Almanya'ya taşınan Merve, burada yeni bir başlangıç yapmak için Alman bir ailenin işlettiği dil okulunda çalışmaya başlayacak.

Ancak yabancı bir ülkede tek başına çocuk büyütmeye çalışan Merve için yeni hayatına uyum sağlamak kolay olmayacak. Genç kadın, oğluyla geleceğini kurmaya çalışırken hem adalet sistemiyle hem de toplumsal önyargılarla mücadele etmek zorunda kalacak.

Oyuncu kadrosunda Moritz Bleibtreu da yer alıyor

Filmin uluslararası oyuncu kadrosunda Alman oyuncu Moritz Bleibtreu da bulunuyor. Bleibtreu, hikâyede Merve'nin karşısında yer alan Alman ailenin babasını canlandıracak. Oyuncu, Türk izleyicilerin özellikle Koş Lola Koş ve Fatih Akın imzalı Soul Kitchen filmlerinden tanıdığı isimler arasında yer alıyor.

Filmin oyuncu kadrosuna önümüzdeki haftalarda yeni isimlerin de katılması bekleniyor. Yapımcılığı ise Berlin merkezli Arthood Films'ten Said Nur Akkuş ile İstanbul merkezli Sky Films'ten Emre Oskay üstleniyor. Çekimlerin tamamı Berlin'de gerçekleştirilecek.

Hande Erçel'in çekimlerden yaklaşık bir ay önce Berlin'e giderek hazırlıklara başlayacağı belirtildi. Oyuncu, bu süreçte karakterine hazırlanacak, dil eğitimi alacak ve film ekibiyle provalara katılacak.

Yönetmen Nader Saeivar, uluslararası yapımlarıyla tanınıyor

Diaspora filminin yönetmen koltuğunda, İranlı yönetmen Nader Saeivar oturuyor. Berlin'de yaşayan Saeivar, yönetmen ve senarist Jafar Panahi ile gerçekleştirdiği ortak çalışmalarla tanınıyor.

Yönetmenin filmografisinde No End (2022), The Witness (2024) ve bu yıl Karlovy Vary Film Festivali'nde yarışan Hijamat bulunuyor. The Witness, 2024 Venedik Film Festivali'nin Orizzonti bölümünde seyirci ödülüne layık görülmüştü.

Saeivar, Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazanan Jafar Panahi imzalı It Was Just an Accident filminin senaryo ekibinde de yer aldı. Film, Oscar'da En İyi Özgün Senaryo dalında aday gösterilirken Saeivar da Panahi ile birlikte bu adaylığın ortakları arasında yer aldı.

Yönetmen, Diaspora projesinin Doğu ile Batı arasındaki karmaşık ve çoğu zaman görünmeyen ilişkileri yeniden ele alma ihtiyacından doğduğunu ifade ediyor.