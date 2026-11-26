Oyuncu Hande Erçel, 33'üncü yaşını yakın dostlarıyla kutladı. Doğum günü öncesi Etiler'de bir güzellik merkezinde bakım yaptıran ünlü oyuncunun kutlama karelerinde ise pastaların sayısı ve parmağındaki yüzüğün değeri öne çıktı.

ÖNCE BAKIMA GİTTİ

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, doğum günü öncesi Etiler'deki güzellik merkezinden çıkarken görüntülenen Hande Erçel, kutlamayı ailesi ve arkadaşlarıyla yapacağını söyledi. Bakımlarının ardından aracına binerek bölgeden ayrılan oyuncu, yeni yaşını yakın dostlarıyla kutladı.

6 PASTA ÜFLEDİ

Erçel, kutlamada toplam 6 pasta üfledi. Pastalarını tek tek sosyal medya hesabından paylaşan oyuncunun doğum günü karelerinde siyah beyaz püsküllü elbisesi ve çiçek temalı pastası da beğeni topladı.

YÜZÜĞÜNÜN DEĞERİ 2 MİLYON TL

Hande Erçel'in doğum günü paylaşımlarında parmağındaki yüzük de dikkat çekti. Takvim'de yer alan habere göre, dünyaca ünlü İtalyan mücevher markasına ait olduğu tahmin edilen yüzüğün değerinin yaklaşık 2 milyon TL olduğu öne sürüldü.

Oyuncunun doğum günü şıklığı ve servet değerindeki mücevheri sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.