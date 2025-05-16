78'inci Cannes Film Festivali'nde Hollywood yıldızlarının yanı sıra, Türk oyuncular Hande Erçel, Damla Sönmez ve Birce Akalay da boy gösterdi.

Tom Cruise'un başrolündeki 'Görevimiz Tehlike Son Hesaplaşma' filminin kırmızı halısında objektiflere poz veren Erçel, toz pembe uzun bir elbise tercih etti. Cannes pozlarını 31.8 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaşan Erçel'e, "Pamuk şeker gibi" ve "Zarafetine hayran kaldım" yorumları yağdı.

Akalay da derin göğüz dekolteli elbisesi ile poz verdi. 1.5 yıldır aşk yaşadığı Hakan Kurtaş fotoğraflarını paylaştı. Birce de altına "Aşkımız sonsuza kadar sozsuzluğa doğru süzülsün sevgilim" yazdı.

Sönmez baştan aşağı şeffaf ve püsküllü elbisesi ile göz kamaştırdı.

Hande Erçel akşam saatlerinde ise yayınladığı yeni kareleriyle sosyal medyayı adeta salladı. Derin göğüs ve derin yırtmaçlı ikinci elbisesiyle pozlar veren Hande Erçel'e beğeni ve yorum yağdı.

Hayranları "Enfes, Cannes'ı ateşe vermiş," "Harika görünüyor", "Bu güzellik şaka mı?", "Çok ama çok güzelsin" diye yazdı.