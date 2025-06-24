Hande Erçel ve Hakan Sabancı iki yıldır birlikte... Aralarında zaman zaman ayrılık iddiaları dolaşsa da çift, her defasında bu söylentileri birlikte verdikleri pozlarla ya da yaptıkları seyahatlerle yalanladı. Ancak son dönemde Hande Erçel'in kariyeri bu aşkın önüne geçmeye başladı.

Barış Arduç'la başrollerini paylaştığı 'Rüzgara Bırak' filminden sonra ikili tekrar 'Aşkı Hatırla' adlı dizi için kamera karşısına geçti. Dizi yayınlanır yayınlanmaz, sosyal medyada en çok konuşulan sahnelerden biri Erçel ve Arduç'un öpüşme ve sevişme sahnesi oldu.

Bu sahneler, iddialara göre Sabancı Ailesini rahatsız etti, Hakan Sabancı'ya uyarı geldi. Arzu Sabancı'nın o sahnelerin sosyal medyada çok konuşulmasından ve gündemden bir türlü düşmemesinden rahatsız olduğu öne sürüldü.

Bu söylentiler konuşulmaya devam ederken Hande Erçel görünümünde dikkat çeken bir değişikliğe gitti.

Bir süredir koyu tonlarda kullandığı saçlarının ön kısmına balyaj işlemi uygulatan Erçel, yeni halini Instagram'da takipçileriyle paylaştı.