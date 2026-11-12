Rol aldığı yapımların yanı sıra özel hayatı ve tarzıyla da magazin gündeminde yer alan Hande Erçel, bu kez Dubai'den yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. Dünyaca ünlü bir saat markasının ev sahipliğinde düzenlenen padel organizasyonuna katılan 32 yaşındaki oyuncu, kortta geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından paylaştı.

DUBAİ'DE KORTA ÇIKTI

Hande Erçel, Dubai'de düzenlenen uluslararası padel turnuvasında raketini eline aldı. Korttaki enerjisi ve neşeli halleriyle dikkat çeken oyuncu, organizasyondan fotoğraf ve videolarını takipçileriyle paylaştı.

BİLEĞİNDEKİ SAATİN DEĞERİ 2,4 MİLYON TL

Erçel'in sportif tarzını tamamlayan aksesuarı da gözlerden kaçmadı. Takvim'de yer alan habere göre, ünlü oyuncunun bileğindeki ikonik saatin piyasa değerinin 2 milyon 400 bin TL olduğu belirtildi.

Kort şıklığını lüks bir aksesuarla tamamlayan Hande Erçel'in Dubai paylaşımları sosyal medyada ilgi gördü.