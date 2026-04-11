Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Hande Erçel’in yapılan test sonuçları belli oldu.

Hande Erçel’den alınan kan örneğinde uyuşturucu veya uyarıcı maddeye rastlanmadı.

Raporda, idrar örneğinde morfin, kodein ve metaboliti olan kodein glukuronid tespit edildiği, ayrıca ilaç etken maddesi olarak parasetamol bulunduğu belirtildi.

Saç örneğinde ise uyuşturucu, uyarıcı madde veya ilaç etken maddesine rastlanmadığı kaydedildi.

Gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Fikret Orman, Hakan Sabancı ve Burak Elmas'ın uyuşturucu testi negatif çıktı.

