Sosyal medya paylaşımlarıyla fenomen hale gelen Gamze Erçel ve Caner Yıldırım çifti, ailelerinin büyüdüğünü duyurdu. İkinci çocuklarını bekleyen çiftin paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni alırken Hande Erçel’in yorumu da gündem oldu.

İKİNCİ KEZ ANNE BABA OLUYORLAR

Mutlu evliliklerini sürdüren Gamze Erçel ve Caner Yıldırım çifti, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla ikinci kez anne-baba olacaklarını açıkladı.





''KÜÇÜK AİLEMİZ BÜYÜYOR''

Gamze Erçel, müjdeli haberi "Küçük ailemiz büyüyor; artık dördümüzüz" notuyla duyurdu. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı.





HANDE ERÇEL TEYZE OLUYOR

Yeniden teyze olmaya hazırlanan Hande Erçel ise ablasının paylaşımına yaptığı yorumla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, "Bence 5 ama sen bilirsin" ifadelerini kullanırken çiçek ve kahkaha emojileri de ekledi.

GÖNDERME Mİ YAPTI? İKİZ Mİ GELİYOR?

Hande Erçel’in bu yorumu sosyal medyada farklı şekillerde yorumlandı. Bazı kullanıcılar, oyuncunun sık sık ablası ve eniştesiyle birlikte vakit geçirmesine gönderme yaptığını öne sürerken, bazı takipçiler ise "Acaba ikiz bebek mi geliyor?" yorumlarında bulundu.

Ancak aile tarafından bebek sayısı ya da hamilelik sürecine ilişkin farklı bir açıklama yapılmadı. Gamze Erçel ve Caner Yıldırım çiftinin ikinci çocuk heyecanı ise takipçileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı.