Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Hande Erçel’in sevgilisi Hakan Sabancı ile arasının bozuk olduğu ileri sürülmüştü. Ancak Hakan Sabancı ise iddiaları yalanlamıştı.

Merak uyandıran iddialar sosyal medyada gündem olurken ayrılık sorusu bir kez daha ünlü oyuncuya yöneltildi.

Ünlü oyuncu ayrılık iddialarına, "Boş boş şeyler, her şey yolunda. Her şey çok güzel." cevabını verdi.

Hande Erçel, “Ufukta evlilik var mı?” sorusuna ise "Onu söylemiyorum" diyerek şaşkınlık uyandırdı.