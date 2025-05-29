Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkı tam gaz devam ediyor. 3 yıldır birlikte olan ünlü çift sık sık birlikte seyahate çıkıyor.
Geçen günlerde de tarihi The Orient Express'in Roma-Paris seferine katıldılar, süit odada kaldılar.
6 MİLYON 484 BİN LİRA
Gecelik fiyatın 12.300 Pound olduğu öğrenilen bu 5 günlük yolculuğun kaç liraya çıktığının hesabı şöyle:
2 x 12.300 Pound = 24.600 Pound
24.600 x 5 gün = 123.000 Pound
123.000 Pound = 6 milyon 484 bin lira
ANNE SABANCI'DAN BEĞENİ
Hakan Sabancı lüks trende geçirdikleri keyifli anları da sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Sevgilisi ile el ele çekilen fotoğrafı gündem olmuş, akıllara "Bu bir evlilik teklifi mi?" sorusunu getirmişti.
Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı da paylaşıma kayıtsız kalmamıştı. Sabancı, oğlunun sevgilisiyle yaptığı romantik paylaşımı beğenmişti.