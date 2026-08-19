Stili ve kıyafet seçimleriyle sık sık adından söz ettiren Erçel, beyaz mini elbisesiyle kamera karşısına geçti. Farklı kumaşların üst üste kullanıldığı tasarım, oyuncunun fotoğraflarını paylaşmasının ardından sosyal medyada tartışılmaya başlandı.
Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve tarzıyla da gündemde olan Hande Erçel, uluslararası organizasyonlarda yaptığı kıyafet seçimleriyle de dikkat çekiyor. Cannes Film Festivali, Paris Moda Haftası ve Milano'daki marka etkinlikleri gibi birçok organizasyona katılan oyuncunun tercihleri zaman zaman sosyal medyada geniş yankı buluyor.
BEYAZ ELBİSESİ ÇOK KONUŞULDU
Farklı kumaş türlerinin ve katmanlı dokuların bir araya getirildiği elbise, asimetrik yapısıyla alışılmışın dışında bir görünüme sahip. Instagram'da 32,2 milyon takipçisi bulunan Erçel, elbiseyle verdiği pozları hesabından takipçileriyle paylaştı.
Fotoğrafların yayılmasının ardından özellikle elbisenin üst üste kullanılan beyaz kumaşları ve sargıyı andıran bölümleri konuşulmaya başladı. Tasarımın görünümü sosyal medya kullanıcılarının farklı benzetmeler yapmasına neden oldu.
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KIYAFETİNE İLGİNÇ BENZETMELER GELDİ
Kısa sürede gündem olan elbiseye çok sayıda yorum geldi. Bazı kullanıcılar Erçel'in kıyafetini sargı bezine, bazıları ise bebek bezine benzetti.
Benzetmeler bunlarla da sınırlı kalmadı. Elbisenin katmanlı ve beyaz görünümünü inşaatlarda kullanılan alçıpana benzeten sosyal medya kullanıcıları da oldu. Böylece Erçel'in son paylaşımında verdiği pozlardan çok tercih ettiği sıra dışı elbise konuşuldu.
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