KIYAFETİNE İLGİNÇ BENZETMELER GELDİ

Kısa sürede gündem olan elbiseye çok sayıda yorum geldi. Bazı kullanıcılar Erçel'in kıyafetini sargı bezine, bazıları ise bebek bezine benzetti.

Benzetmeler bunlarla da sınırlı kalmadı. Elbisenin katmanlı ve beyaz görünümünü inşaatlarda kullanılan alçıpana benzeten sosyal medya kullanıcıları da oldu. Böylece Erçel'in son paylaşımında verdiği pozlardan çok tercih ettiği sıra dışı elbise konuşuldu.