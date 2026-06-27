Son yıllarda kariyerinin zirvesine yerleşen ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Erçel’in mutfakta kendi elleriyle aşure hazırladığı anlar kısa sürede gündem oldu ve büyük beğeni topladı.

MUTFAKTA SÜRPRİZ PAYLAŞIM

Yoğun kariyer temposuna kısa bir ara veren Erçel, bu kez mutfaktaki hünerlerini sergiledi. Kendi elleriyle aşure hazırlayan ünlü oyuncu, hazırladığı tatlıyı kaselere paylaştırarak sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

“BEREKETİYLE” NOTUYLA PAYLAŞTI

Erçel’in “Bereketiyle” notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.