TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat, 7. sezon hazırlıklarıyla gündemde. Burak Arlıer’in yönetmen koltuğunda oturduğu, Double Click imzalı yapımda yeni başrol kadın oyuncusunun kim olacağı merak edilirken Hande Erçel’in adı kulislerde konuşulmaya başlandı. Ancak Erçel cephesinden gelen bilgi, beklentileri boşa çıkardı.

HANDE ERÇEL’İN ADI TEŞKİLAT’LA ANILDI

Teşkilat’ın yeni sezonunda kadın başrolü kimin üstleneceği henüz merak konusu olurken Hande Erçel’in projede yer alabileceği iddiası gündeme geldi.

Erçel’in daha önce Güneşin Kızları dizisinde Tolga Sarıtaş ile partner olması da bu iddianın dikkat çekmesine neden oldu. İkilinin yeniden aynı projede buluşup buluşmayacağı merak edilirken oyuncunun Teşkilat’ta rol alıp almayacağı araştırılmaya başlandı.

TEŞKİLAT İDDİALARINA NETLİK GELDİ

Ancak Hande Erçel’in 2026 sezonu için ana akım bir dizi projesinde yer almayı düşünmediği öğrenildi.

Ünlü oyuncunun Teşkilat için de herhangi bir görüşme gerçekleştirmediği belirtildi. Böylece son günlerde gündeme gelen “Hande Erçel Teşkilat’a katılıyor” iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

GÜNDEMİNDE İKİ FİLM PROJESİ VAR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; oyuncunun yeni dönem planları ise sinema üzerine şekilleniyor.

Hande Erçel’in gündeminde iki farklı film projesinin bulunduğu öğrenildi. Bu projelerden birinde hikâyeyi kendisinin yazdığı belirtilirken, ünlü oyuncunun önümüzdeki dönemde televizyon yerine sinemaya ağırlık vermesi bekleniyor.