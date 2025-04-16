Ünlü oyuncu Hande Erçel, yeni filmi 'İki Dünya Bir Dilek' çekimleri için Bebek'teydi. 'İki Dünya Bir Dilek' adlı filmde Metin Akdülger ile partner olacak Erçel'in yeni imajı sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Bir avukat olan 'Bilge' karakterine hayat vermeye hazırlanan Erçel, upuzun saçlarını kestirip radikal bir imaj değişikliğine gitti. Birçok hayranı Hande Erçel'in yeni haline iltifatlar yağdırdı.

Ünlü oyuncu merakla beklenen filmde 'Bilge' adlı bir avukata, Akdülger ise 'Can' isimli bir arkeoloğa hayat verecek. Erçel ve Akdülger'in dışında İdil Fırat, Mert Ege Ak, Rami Narin, Eylül Su Sapan, Nazlıcan Demir ve Serkan Tınmaz gibi isimler de yapımda rol alacak.