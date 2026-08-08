Yer aldığı yapımlar ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Hande Erçel, kariyerindeki yükselişini sürdürürken kamera önündeki çalışmalarının yanı sıra senaryo yazmaya da devam ediyor. Ünlü oyuncu, son olarak verdiği röportajda şöhretin hayatında oluşturduğu değişimi ve kendisiyle kamuoyunun tanıdığı Hande Erçel arasındaki dengeyi anlattı.

Based Istanbul YouTube kanalında yayınlanan söyleşiye katılan Hande Erçel, özel hayatındaki kimliği ile ekranlarda ve kamuoyunda bilinen ünlü kimliği arasında zaman zaman zorlandığını dile getirdi. Şöhretle birlikte insanların tanıdığı "Hande Erçel" ile kendi benliği arasında bir ayrım oluştuğunu belirten oyuncu, "Ben Hande ile Hande Erçel arasında bazen sıkışıyorum. Bunu yaşayan benim gibi oyuncu arkadaşlarım da bilir" ifadelerini kullandı.

YILLAR İÇİNDE KENDİNE BİR KALKAN OLUŞTURDU

Göz önünde olmanın beraberinde getirdiği deneyimlerin kendisinde güçlü bir savunma mekanizması oluşturduğunu söyleyen Erçel, özel hayatını korumayı zamanla öğrendiğini belirtti. Oyuncu bu durumu, "Ama Hande Erçel'in çok güçlü bir koruma kalkanı oluştu artık. Yani bu kadar yıl sonra, bu kadar şey yaşadıktan sonra onun koruma kalkanını oluşturdum bir yerde" sözleriyle anlattı.

"ZARAR GÖRDÜĞÜM TARAFLAR VAR"

Kendini insanlara açma konusunda hâlâ zorlandığı noktalar olduğunu ifade eden Hande Erçel, yaşadığı deneyimlerin kendisine önemli şeyler öğrettiğini söyledi. Erçel, "Hande'de hala zorlandığım yerler var. O, insanlara açıldığımda zarar gördüğüm taraflar var. Onun üzerine hala çalışıyorum, hala büyüyorum, öğreniyorum. Bazen kırılmak da güzel, öyle şeyleri yaşamak da güzel, insana üzülmek de, mutlu olmak da hepsi yaşaması gereken duygular." ifadelerini kullandı.

YENİ SEZON İÇİN HAZIRLANIYOR

Öte yandan önceki gün Etiler'de görüntülenen Hande Erçel, kariyer planlarına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Yeni sezon için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten oyuncu, şu sıralar senaryo yazmaya odaklandığını söyledi. Erçel, "Dinleniyorum, yeni sezon için hazırlanıyorum. İşlere bakıyorum. Senaryo yazıyorum. Ama şu anlık sadece yazma kısmıyla ilgileniyorum. İlerleyen zamanda neler olur göreceğiz" diyerek yeni projeler için kapıyı açık bıraktı.

AİLESİNDE BEBEK HEYECANI

Hande Erçel, ikinci kez anne olmaya hazırlanan ablası Gamze Erçel hakkında da konuştu. Ailesi olarak büyük bir heyecan yaşadıklarını belirten oyuncu, "Çok mutlu ve heyecanlıyız. Bizler de sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.