Hande Erçel ve Hakan Sabancı iki yıldır birlikte... Aralarında zaman zaman ayrılık iddiaları dolaşsa da çift, her defasında bu söylentileri birlikte verdikleri pozlarla ya da yaptıkları seyahatlerle yalanladı. Ancak son dönemde Hande Erçel'in kariyeri bu aşkın önüne geçmeye başladı.

Barış Arduç'la başrollerini paylaştığı 'Rüzgara Bırak' filminden sonra ikili tekrar 'Aşkı Hatırla' adlı dizi için kamera karşısına geçti. Dizi yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada Erçel ve Arduç'un öpüşme ve sevişme sahnesi gündem oldu.

İddiaya göre; bu sahneler Sabancı Ailesi'ni rahatsız etti, Hakan Sabancı'ya uyarı geldi. Arzu Sabancı'nın o sahnelerin sosyal medyada çok konuşulmasından ve gündemden bir türlü düşmemesinden rahatsız olduğu öne sürüldü.

"ÜLKEMİZİ TANITIYORUZ"

Büyük yankı uyandıran o sahnelerle ilgili Hande Erçel sessizliğini bozdu, şu açıklamayı yaptı:

"Bu iş ya... Konuşulması gerekenler bunlar değil. Tüm dünyaya ülkemizi tanıtıyoruz. Tüm dünyada bir iş konuşulacakken, neden böyle şeyleri konuşuyoruz? Linçlere üzülseydik bu zamana gelmezdik."