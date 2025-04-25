Hande Erçel'in Hakan Sabancı'dan ayrıldığı iddia edilmişti.

Geçen günlerde Etiler'de bir mekandan çıkarken tek görüntülenen Hakan Sabancı muhabirlerin, "Hande Hanım'ı göremiyoruz uzun zamandır yanınızda? Ayrılık dedikoduları da dolaşıyor. İlişki devam ediyor mu?"sorusuna "Yok öyle bir şey. Yanlış biliniyor. Devam ediyor" yanıtını vermişti.

Hande Erçel de Maldivler'e gitti. Ünlü oyuncu tatilinden kareleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Erçel'in pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi. Ancak herkesin aklındaki soru şuydu: Hakan Sabancı bu tatilde Hande'nin yanında mı?