Meslektaşı Barış Arduç ile başrolde yer aldığı 'Rüzgara Bırak' filmindeki cesur sahneleriyle gündemde olan oyuncu Hande Erçel, önceki gün Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Balmain defilesine katıldı.
Defile öncesinde objektiflere poz veren Erçel, siyah deri mini elbisesiyle kırmızı halıda göz kamaştırdı. Erçel'e bir bakan bir daha baktı.
Erçel hayranlarından da tam not aldı. Erçel'e sosyal medyada binlerce yorum yağdı.
Hande Erçel defile sırasında yanında oturan şarkıcı Balqees Ahmed Fathi ile de kameralara poz verdi.