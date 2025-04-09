Oyuncu Hande Erçel reklam yüzü olduğu bir giyim markasıyla altıncı kez el sıkıştı.

Erçel, bu yıl markadan 30 milyon TL talep etmişti. Ancak, iki taraf arasında yaşanan fiyat anlaşmazlıkları sonrası uzun süren müzakereler sonucunda, oyuncu 20 milyonluk teklifi kabul etmeye karar verdi.

Erçel, anlaşma sağlanır sağlanmaz markanın İlkbahar/ Yaz 2025 koleksiyonu için kamera karşısına geçti. Kendi tasarımı olan bu koleksiyon, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Hande Erçel aynı marka ile 2021'de 1,5 milyon, 2022'de 5 milyon, 2023'te 8 milyon, 2024'te ise 10 milyon liraya anlaşmıştı. Son 5 yılda 50 milyon TL kazanmış oldu.