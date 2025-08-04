Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkı tam gaz devam ediyor. 3 yıldır birlikte olan ünlü çift sık sık birlikte seyahate çıkıyor. Birlikte yeni yerler keşfetmeyi seven çift, dünya üzerinde neredeyse basmadık yer bırakmadı.
Geçen ay da sevgilisiyle önce Yunanistan'a oradan da İtalya'ya giden Hande Erçel şimdi de kız kardeşi Gamze Erçel, eniştesi Caner Yıldırım ve yeğeni Mavi ile Bodrum Türkbükü'nde tatil yapıyor.
Önceki gün Türkbükü'nde kaldıkları evin iskelesine inen Hande Erçel, deniz keyfi yaparken görüntülendi.