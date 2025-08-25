Oyuncu Hande Erçel, 3 yıldır sosyetik isim Hakan Sabancı ile aşk yaşıyordu. Birlikte sık sık seyahat eden ikili, keyifli anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmiyordu.

Son olarak İtalya tatiline giden ünlü çiftin ilişkisinde kriz olduğu konuşuluyor.

Hande Erçel, Instagram'da Hakan Sabancı ile yer aldığı tüm kareleri kaldırdı. Bu hareket sonrası ayrılık söylentileri alevlenirken, ikiliden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

ARZU SABANCI'DAN MANİDAR PAYLAŞIM

Öte yandan Arzu Sabancı'nın paylaşımI sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Sabancı, "Cehalet, uyku gibidir; seni uyandıran ilk kişiye tepkin kızgınlıktır" ifadelerini kullandı.

Ayrılık iddiası gündeme bomba gibi düşerken, Ece Erken de sunuculuğunu yaptığı 'Gel Konuşalım' adlı magazin programında ayrılığın perde arkasıyla ilgili konuştu.

"HANDE EVLİLİĞİ KONUŞMAK İSTİYOR"

Ece Erken, "Ağustos ayının başından beri araları kötü. Hande Erçel yeğeni ve kız kardeşiyle tatile çıktığı zaman zaten ayrıydılar, sadece beklediler. Sebep ise evlilik" dedi.

Erken, sözlerine şöyle devam etti: "Hande Erçel artık evliliği konuşmak istiyor, Hakan Sabancı da yakın evliliğe aslında. Belki bundan dolayı Arzu Sabancı artık istemiyor."

Bu arada Hakan Sabancı'nın Erçel ile fotoğraflarını kaldırmaması ve çiftin hâlâ takipleşmesi ise "Barışacaklar mı?" yorumlarına sebep oldu.