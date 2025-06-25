Hande Erçel ve Hakan Sabancı iki yıldır birlikte... Aralarında zaman zaman ayrılık iddiaları dolaşsa da çift, her defasında bu söylentileri birlikte verdikleri pozlarla ya da yaptıkları seyahatlerle yalanladı. Ancak son dönemde Hande Erçel'in kariyeri bu aşkın önüne geçmeye başladı.

Barış Arduç'la başrollerini paylaştığı 'Rüzgara Bırak' filminden sonra ikili tekrar 'Aşkı Hatırla' adlı dizi için kamera karşısına geçti. Dizi yayınlanır yayınlanmaz, sosyal medyada en çok konuşulan sahnelerden biri Erçel ve Arduç'un öpüşme ve sevişme sahnesi oldu.

Bu sahneler, iddialara göre Sabancı Ailesini rahatsız etti, Hakan Sabancı'ya uyarı geldi. Arzu Sabancı'nın o sahnelerin sosyal medyada çok konuşulmasından ve gündemden bir türlü düşmemesinden rahatsız olduğu öne sürüldü. Hatta çiftin ayrıldığı konuşuldu.

Bu dedikodular devam ederken Hakan Sabancı, ağabeyi Hacı Sabancı’nın 38'inci doğum günü kutlamasına Hande Erçel ile katıldı. Davete birlikte katılan çift, iddiaları bu şekilde yalanlamış oldu.