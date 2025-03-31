20 aydır aşk yaşayan Hande Erçel ile Hakan Sabancı dünya üzerinde neredeyse basmadık yer bırakmadı.
Şimdiye kadar 10'dan fazla ülke gezen ikili, bu bayram tatilini de Maldivler'de geçirme kararı aldı.
Maldivler'de denizin, kumun ve güneşin tadını çıkaran çift, hayranları tarafından görüntülendi.
Bu arada çift daha önce Paris, Finlandiya, Fransa, Danimarka, İtalya, Yunanistan, New York, Bali, Budapeşte, Londra, Japonya, Mauritius, Fas, Dubai, İsveç ve Suudi Arabistan tatillerinden sonra soluğu Mısır'da almıştı.