Sosyetik isim Hakan Sabancı ile oyuncu Hande Erçel 2023'te aşk yaşamaya başlamıştı. Dedikoducuların inatla her hafta ayırmaya çalıştığı sevgililer tatile gittikleri İtalya Roma'dan döndü. Dün havaalanında görüntülendiler.

Hakan Sabancı ilişkilerine dair sorulara şu yanıtı verdi: "Çok güzel giden bir beraberliğimiz var. İnsanlar sürekli bizim ilişkimizi konuşuyorlar, neden konuşuyorlar anlamış değilim!"

Hande Erçel de "Gördüğünüz gibi her şey gayet yolunda" dedi.

Hakan Sabancı bugün de sevgilisiyle Roma-Paris treninde el ele çekildiği fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Ünlü çiftin romantik pozuna binlerce beğeni ve yorum geldi.

"SAYGI İLİŞKİNİN EN ÖNEMLİ NOKTASI"

Hande Erçel daha önce bir dergiye verdiği röportajda, ilişkide saygının çok önemli olduğunu vurgulamıştı. Erçel "İlişkiyi dengede tutan bence saygı. Birbirinin alanına ve önemsediklerine saygı göstermek bence her ilişkinin en önemli noktası" ifadelerini kullanmıştı.