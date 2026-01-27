Uzun süre birlikte olduğu Hakan Sabancı ile yollarını geçen eylülde ayırmasının ardından yalnız olduğu düşünülen oyuncu Hande Erçel'in adı, yapımcı Onur Güvenatam ile anılmıştı. Erçel, geçenlerde iddialara "Çok yeni, zamanı gelince konuşuruz" yanıtını vererek ilişkiyi itiraf etmişti.

"ZAMAN İSTEDİ"

Bu sürpriz aşkla ilgili bugün bir iddia ortaya atıldı. Onur Akay, Onur Güvenatam'ın Hande Erçel'e evlenme teklifi ettiğini ancak oyuncunun zaman istediğini öne sürdü.

Güvenatam'a yakın kaynaklardan edinildiği söylenen evlilik haberi magazin dünyasında büyük ses getirdi.

AŞK NASIL BAŞLADI?

Hande Erçel ile Onur Güvenatam'ın yollarının havalimanında kesiştiği öğrenilmişti.

Londra'da ev tutup bir dil okuluna kayıt yaptıran Hande Erçel şehre uçmak için havalimanındayken, Content London fuarına katılmak üzere yola çıkan Güvenatam ve ekibiyle karşılaştı. Uçak yolculuğu sırasında da sohbet eden ikili, daha sonra arkadaş grubuyla önceden planlanmış bir akşam yemeğinde yeniden bir araya geldi.

O günden sonra görüşmeye başlayan Hande Erçel ve Onur Güvenatam arasındaki yakınlık kısa sürede aşka dönüştü.